Interspac, Cottarelli soddisfatto: “Spero sia il futuro del calcio e dell’Inter”

Il messaggio su Twitter dopo le centomila risposte al questionario sull'azionariato popolare

In attesa di avviare i primi colloqui con Suning, il progetto Interspac va avanti spedito. E Carlo Cottarelli ci tiene ad esprimere la sua soddisfazione per le centomila risposte al primo sondaggio: "In centomila rispondono al questionario sull'azionariato popolare - ha ricordato il promotore del progetto su Twitter -. Spero sia il futuro del calcio. Per l'Inter e per le altre squadre italiane. Grazie a tutti quelli che hanno risposto!".