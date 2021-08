Interspac, Cottarelli: “Incontro con Suning? No a scadenze, ci stiamo muovendo”

Il promotore del progetto di azionariato popolare per il club nerazzurro: "Sorpreso dai consensi sin qui ottenuti"

"Adesso è il momento di trasformare in azioni concrete l’azionariato popolare. Interspac non si ferma, tutt’altro, entra nel vivo e sono sorpreso, favorevolmente, dai consensi sin qui ottenuti". Lo ha detto Carlo Cottarelli, promotore del progetto Interspac, parlando in esclusiva a Frontedelblog.it. Prima di confermare l'esistenza di un dialogo con Suning: "Un contatto c’è stato e presenteremo un progetto dettagliato (alla proprietà ndr) - rivela l'economica -. Non abbiamo una scadenza e poi questi sono discorsi lunghi, complessi, ma ci stiamo muovendo".