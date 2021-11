InterNazionali – Croazia a valanga: Perisic segna, autogol Brozo. 90′ per Skriniar

I tre nerazzurri impegnati con le rispettive Nazionali per le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali: il recap della serata

Serata agrodolce per i due nerazzurri in campo ad Attard, dove questa sera è andata in scena la sfida tra Malta e Croazia nell'ennesimo appuntamento per le Qualificazioni Mondiali. A sbloccare il match del Ta'Qali National Stadium dopo appena sei giri di orologio è il gol di Ivan Perisic, con Marcelo Brozovic che macchia invece la prestazione personale con uno sfortunato autogol che però non influisce sul risultato finale. La squadra di Dalic vince con un largo 7-1: completano il conteggio le reti di Caleta-Car, Pasalic, Modric, Majer (doppietta) e Kramaric. Solo un tempo in campo per Brozo, che all'intervallo resta negli spogliatoi; Perisic chiude invece la sua partita al 54'.