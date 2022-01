Inter, Zhang a Inzaghi e alla dirigenza: “Complimenti, state onorando il club”

Il numero uno del club nerazzurro si è complimentato con la squadra e con lo staff tecnico durante la cena di ieri ad Appiano

Dopo i saluti ai giocatori (con i nuovi conosciuti in prima persona), Zhang si è seduto a cena con Inzaghi e la dirigenza al completo: presenti i due a.d. Marotta e Antonello, il d.s. Ausilio e il suo vice Baccin, oltre al responsabile della comunicazione Pedinotti. Il numero uno del club nerazzurro si è complimentato con la squadra e con lo staff tecnico: "Mi spiace non esser stato qui con voi prima, finalmente ci siamo. Vi rinnovo i complimenti per quanto state facendo in campo, state onorando il club - il senso delle parole di Zhang riportate oggi da La Gazzetta dello Sport -. Ci aspettano impegni difficili, ma sono sicuro che tutti insieme saremo all’altezza".