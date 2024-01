Sarà il giorno dell'Epifania la prima partita dell'Inter nel 2024. I nerazzurri ospiteranno l'Hellas Verona il 6 gennaio alle 12:30 e San Siro risponde presente: si viaggia verso il tutto esaurito e le ultime disponibilità di biglietti sono in vendita per regalare l'ennesimo sold-out, informa il club nerazzurro, ricordando anche che, in base alla determinazione 62/2023 dell’ONMS, i residenti nella provincia di Verona potranno entrare a San Siro solo se in possesso della Tessera del Tifoso.

Sarà importante per tutti i tifosi recarsi a San Siro a ridosso dell'apertura dei cancelli, fissata per le 10:30. Per tutte le altre info CLICCA QUI.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!