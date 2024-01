Weekend calcistico pieno di polemiche per via delle direzioni arbitrali di un paio di gare, nella fattispecie Inter-Verona. Secondo quanto svelato da Sportmediaset, al termine della 19esima giornata, l'AIA riconosce di avere commesso due grandi errori: "La convalida del gol di Frattesi in Inter-Verona da parte dell'accoppiata Fabbri-Nasca e l'annullamento del gol di Thorstvedt in Sassuolo-Fiorentina, con responsabilità da addebitare soprattutto al VAR Marini per avere invitato Abisso (già reduce da recenti errori) alla OFR. Per il resto, i fischietti respingono ogni accusa. La direzione di Guida in Salernitana-Juventus è stata giudicata molto buona e le dichiarazioni dell'ad granata Maurizio Milan sono state ritenute fuori luogo" si legge.

Circoscrivendo le polemiche ai fatti di Inter-Verona di sabato a pranzo, "pur ammettendo il grave errore commesso nel non valutare il contatto Bastoni-Duda, l'AIA ritiene che le dichiarazioni del ds gialloblù Sogliano siano scomposte e inaccettabili".

Rocchi è rimasto deluso dall'operato di Fabbri e di Nasca (addetto al VAR), motivo per il quale i due arbitri saranno 'costretti' a una pausa di riflessione e la designazione per il derby capitolino di Coppa Italia, per il quale il fischietto di Ravenna era in corsa, sarà affidata a Orsato come sottolinea SM che poi annuncia la conferenza stampa di Rocchi, in programma per il prossimo 12 gennaio a Coverciano. Conferenza durante la quale "il designatore intende togliersi qualche sassolino e stigmatizzerà con fermezza il clima ostile creatosi nei confronti degli arbitri, attaccati a 360° da stampa e tesserati".

