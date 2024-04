Inter-Torino, sarà qui la festa scudetto? Probabilmente sì. Ecco perché migliaia di tifosi nerazzurri, ancora prima di conoscere la data della gara che si giocherà il week-end dopo il derby contro il Milan, fissato per lunedì 22 aprile, hanno acquistato tutti i biglietti messi in vendita dal club. Realizzando il sold out a più di 20 giorni dall'appuntamento in cui potrebbero andare in scena i festeggiamenti per la conquista della seconda stella.

