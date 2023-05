Dopo il pareggio della Lazio e i ko di Atalanta e Milan, l'Inter non si fa sfuggire la ghiotta occasione e, seppur con qualche spavento di troppo, strappa tre punti pesanti per la corsa alla prossima Champions League battendo il Sassuolo 4-2. A San Siro il protagonista assoluto è Romelu Lukaku, autore di una doppietta che apre e chiude il poker dal sapore d'Europa, completato da Bellanova e Lautaro con la complicità di Tressoldi.

Il primo tempo mette in scena un'Inter ricca di seconde linee e meno fluida del solito, che a tratti va in difficoltà sul palleggio di un Sassuolo intraprendente. Le occasioni ci sono da una parte e dall'altra, i gol annullati per fuorigioco (Berardi prima e Correa poi) pure. La squadra di Inzaghi, con la testa a martedì, soffre quando c'è da soffrire e al momento giusto colpisce da grande squadra con la sassata di Lukaku, che si fa da solo il regalo per il 30esimo compleanno sbloccando un match delicato.

Nell'intervallo Correa resta negli spogliatoi per un affaticamento ai flessori della coscia destra e lascia il posto a Lautaro e alla LuLa. E la musica cambia, così come l'atteggiamento che da attendista diventa aggressivo, con il chiaro obiettivo di azzannare la preda. La rete del 2-0 arriva al 55', quando il tiro di Bellanova viene sporcato all'incrocio dei pali da una deviazione di Tressoldi che infiamma un San Siro in pieno clima derby. Ma non è finita, perché appena due giri di orologio dopo è ancora lo stesso difensore neroverde a cambiare la traiettoria della conclusione di Lautaro che vale il 3-0.

Le rotazioni di Inzaghi continuano con Asllani e Gosens al posto di Mkhitaryan e Dimarco, ma il Sassuolo non si arrende e la riapre al 62' con l'inserimento vincente di Matheus Henrique su assist del solito Berardi. A poco meno di 20' dalla fine c'è spazio anche per Bastoni che prende l'eredità dell'ammonito De Vrij: poco dopo il Sassuolo spaventa l'Inter e poi la colpisce di nuovo con il 3-2 di Frattesi. Inzaghi butta nella mischia anche Darmian, la sofferenza prosegue fino alla splendida uscita che manda Lukaku al poker che chiude la partita. E ora testa all'Euroderby, con la classifica che vede l'Inter appaiata alla Juve al secondo posto. A distanza di sicurezza da un quinto posto che profumerebbe di beffa.

