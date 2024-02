Il turnover c'è, ma solo sulla panchina della Salernitana. All'ultimo è saltata la sfida in famiglia tra fratelli, Fabio Liverani a inizio settimana ha preso il posto di Filippo Inzaghi, senza produrre la famosa scossa. In campo, dopo il kick-off di Marco Piccinini, parte l'assalto continuo dell'Inter di Simone, che costringe nel giro di cinque minuti a due miracoli Guillermo Ochoa, prodigioso prima su Alessandro Bastoni e poi su Nicolò Barella, innescato proprio dal 95 nella giocata classica resa celebre dal duo italiano in una vittoria sulla Juve che lanciò la cavalcata dell'ultimo scudetto. In mezzo un clamoroso gol mangiato da Marcus Thuram, fermato dal palo a due metri dalla porta, nonostante il fenomenale portiere messicano non fosse proprio nei paraggi. La conta degli sciupi aumenta con Lautaro Martinez, pokerista all'Arechi all'andata, che sbaglia il più facile dei rigori in movimento masticando il pallone. L'orologio picchia sul quarto d'ora, ne sembrano passati 90 per gli ospiti che vedono arrivare avversari e tiri da ogni lato. Ma la parte peggiore della storia deve ancora arrivare: Carlos Augusto sfonda sulla sinistra e ispira Thuram, che questa volta è freddo nel cuore dell'area granata e timbra l'1-0 al 17'. Poi è il Toro a chiudere i conti già al 19', mirando l'angolino lontano per il 2-0 che gli vale l'ottavo posto nella classifica dei bomber all time del club (125 gol). I titoli di coda scorrono in larghissimo anticipo, c'è una serenità tale nell'ambiente che San Siro intona la 'capolista se ne va' mentre scocca il 31' minuto. Prima di chiudere il primo tempo c'è spazio per un altro gol: Barella mette in mezzo, c'è una deviazione che fa fare una brutta figura a Ochoa, a cui scappa la palla che Denze Dumfries, passando di lì quasi per caso, deve solo spingere nel sacco. Tris in 42' e doppio coro di giubilo per il demiurgo di questo spettacolo: l'uomo sempre in piedi, ai limiti e spesso oltre l'area tecnica,

Nella ripresa la musica non cambia, così come gli interpreti: con gli stessi 22 in campo, si gioca sempre e solo a una porta, quella di Ochoa. Che attorno al 50' deve respingere in bagher un tiro potente ma centrale di Hakan Calhanoglu per evitare il 4-0. La Salernitana, non pervenuta, è tutta nel tiro sgonfio e impreciso di Candreva, di solito spauracchio dell'Inter, stasera praticamente ridotto a fare solo fase difensiva. All'ora di gioco la prevedibile staffetta nerazzurra: dentro Marko Arnautovic, Davy Klaassen e Alexis Sanchez per Lautaro Martinez, Marcus Thuram ed Henrikh Mkhitaryan. Sei minuti dopo, Calha fa posto, tra gli applausi dei presenti, a Kristjan Asllani e in campo si vede l'Inter ipotizzata dai giornali fino a giovedì. La trasformazione si completa con l'ingresso di Tajon Buchanan, accolto al suo debutto assoluto dall'ovazione dello stadio. Esce Alessandro Bastoni, ancora una volta tra i migliori come a Roma. Insomma, serata perfetta, come l'aveva immaginata Inzaghi, che si gode pure il quarto gol di Arnautovic. Finisce come all'andata. La capolista da 10+ se ne va... Serena verso l'impegno di martedì in Champions contro l'Atletico Madrid.

