Già dal primo mese del 2024 si potrebbero capire un po’ di cose di questa Inter. Il calendario è tosto, inutile negarlo. È un periodo di sfide, particolarmente dalla Supercoppa in poi. Chiaro che vale per ogni momento della stagione la regola per cui la partita più importante è la prossima, quindi il Verona e poi il Monza fuori casa (dove un anno fa si consumò una beffa nel finale dopo un clamoroso errore arbitrale a sfavore). Guardando più in là c’è subito l’Arabia, la semifinale con la Lazio e un’eventuale finale contro Napoli o Fiorentina. Poi la Viola in campionato il 28 al Franchi, la Juve a San Siro il 4 febbraio e la Roma all’Olimpico il 10. La Salernitana il 16 farà da antipasto al ritorno della Champions League contro l’Atletico Madrid il 20 e il ritorno del 13 marzo precederà Inter-Napoli del 17.

Tutto ricordiamo come andò il primo anno di Inzaghi. Bene a gennaio nonostante sfide complicate contro Lazio, Juventus, Atalanta, poi la sconfitta nel derby, la vittoria con la Roma e il pari di Napoli, più lo 0-2 col Liverpool. In realtà i veri problemi iniziarono dopo, la sconfitta col Sassuolo e troppi pareggi con Genoa, Torino e Fiorentina. La ripresa ci fu solo dopo la sosta, dallo 0-1 con la Juve allo Stadium in poi. Meno intelligente sarebbe prendere in considerazione il secondo anno: ad inizio 2024 l’Inter aveva già un forte ritardo dal Napoli, accorciò con lo scontro diretto ma perse subito punti nelle gare successive, soprattutto fuori casa. Non è stato un campionato in cui c’è stato il periodo no: semplicemente, salvo lo sprint finale, è mancata sempre la continuità.

Quella che l’Inter dovrà avere da qui a fine stagione, puntando soprattutto sulla profondità della rosa che, attacco a parte (ma Arnautovic è in crescita e questa è una lieta novella), pare più “lunga” rispetto alla passata stagione grazie a un sapiente lavoro sul mercato.