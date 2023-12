Nuovo appuntamento con 'Open Var', il format di DAZN attraverso cui vengono analizzati gli episodi da moviola del turno precedente ascoltando i dialoghi tra la squadra arbitrale nella postazione di Lissone e il direttore di gara di campo. Nello specifico, il caso sotto osservazione è il rigore prima concesso e poi revocato dopo OFR da parte di Matteo Marcenaro in favore del Lecce al Meazza contro l'Inter, sull'1-0 per i padroni di casa.

L'arbitro aveva punito un presunto fallo di mano di Carlos Augusto sul tiro di Gabriel Strefezza, ma dalla sala Var, dopo attenta analisi delle immagini e la consapevolezza che non ci fossero gli estremi per assegnare il rigore, emersa con una certa chiarezza, hanno invitato Marcenaro ad andare al monitor per prenderne personalmente atto. A seguire le immagini, commentate poi negli studi di DAZN.