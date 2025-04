Seconda sconfitta consecutiva per l'Inter U20 di Andrea Zanchetta che dopo il ko in Youth League contro il Trabzonspor 'ammazzaitaliane', cade anche in Primavera 1 e mette a repentaglio il secondo posto, ora in condivisione con il Sassuolo. Buon primo tempo della squadra di Zanchetta che riesce anche a colpire la Lazio nel finale con un gol di Venturini che però segna in modalità 'mano de dios', dettaglio che non sfugge al direttore di gara che annulla, giustamente, la rete e ammonisce il 16 nerazzurro. Nella ripresa viene fuori la Lazio che sfrutta l'episodio, passa in vantaggio con una fucilata di D'Agostini su azione da corner e inchioda l'Inter che non prova a reagire allo svantaggio grazie ai cambi, fondamentale l'apporto di Cocchi, entrato nella ripresa e si fa subito portatore di energie fresche, ma il suo ingresso in campo non basta, e alla fine è la Lazio a vincere un match con più ombre che luci. Altra prestazione da dimenticare per Luka Topalovic che, insieme a Matteo Venturini (penalizzato dal gol annullato), finisce tra i down del match. Unico a brillare Yvan Maye, migliore dei nerazzurri per distacco e per ciò meritevole del titolo di Rising Star.

RISING STAR

YVAN MAYE - Chiamato a sostituire il capitano Alexiou, oggi rimasto fuori per un problema fisico, il diciannovenne francese non ha fatto sentire la mancanza della colonna greca e al contrario ne ha ereditato l'immensità. Alza un muro in fase difensiva con concentrazione e attenzione altissima fino all'ultimo; si propone anche in fase di impostazione e rischia persino il gol dalla distanza.

UP

GIACOMO DE PIERI - Non è ancora il De Pieri al quale siamo abituati, ma Jack sta tornando! Lo ha dimostrato oggi contro i laziali contro i quali non si è risparmiato nei duelli a tutta fascia con la spina nel fianco Milani. Prova ad inventare a favore dei compagni, corre e si sbatte, ma tante volte si ritrova imbottigliato.

MATTEO COCCHI - Entra in campo al 53esimo e tenta di cambiare l'inerzia di un match che già nella ripresa dava preludio di un calo fisico che avrebbe potuto complicare le cose. Prova a imbastire una delle sue solite sgasate sulla fascia sinistra, cerca tanto i compagni, favorendo gli inserimenti, dà velocità e gamba, ma l'iniezione di energie che porta il suo ingresso in campo non basta e lui si dispera comprensibilmente.

GABRIELE GARONETTI - Sta vivendo una fase di crescita e si vede. In crescendo rispetto alle ultime partita, oggi non è quasi sempre attento in fase di copertura e si sacrifica varie volte. Legge bene il gioco, è sempre attento negli interventi e toglie tante volte gli spazi agli avversari.

DOWN

MATTEO VENTURINI - Non inizia male, anzi. Tenta di costruire azioni offensive e buoni scambi con De Pieri, ma non brilla dal punto di vista fisico e si macchia di un errore troppo grande sul gol spingendo in porta con la mano. Giallo giusto, meno corretto il suo comportamento.

LUKA TOPALOVIC - Sembra non finire il periodo difficile per il centrocampista sloveno che non riesce ad uscire dallo psicodramma. Continua a macchiarsi di errori individuali che non rendono giustizia alle grandi qualità di cui dispone.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!