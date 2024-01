A Riyadh c'è solo l'Inter. Dal primo all'ultimo giro di orologio la squadra di Inzaghi domina una timida Lazio con un 3-0 senza storie che dopo il triplice fischio di Marchetti appare anche abbastanza stretto: i nomi di Thuram, Calhanoglu e Frattesi finiscono sul tabellino, le traverse di Barella e Lautaro e la doppia cifra di occasioni da gol no. Ma poco cambia: il 22 gennaio sarà l'Inter a sfidare il Napoli nella finale di Supercoppa Italiana.

L'avvio di gara è un copia-incolla dell'approccio di Monza: dominio nerazzurro fatto di aggessività, ritmo alto e rapidità nello stretto. L'unica differenza è nella precisione, con tante conclusioni non vanno a bersaglio. Almeno fino al minuto 17', quando Thuram premia l'egemonia interista appoggiando in rete la palla dell'1-0 accarezzata poco prima dal tacco di Dimarco. Vantaggio strameritato, ma molto stretto per quanto si vede in campo: l'Inter dà spettacolo e concede poco, arrivando spesso e volentieri dalle parti di Provedel. Una delle tante azioni da joystick si conclude con la volée di Barella che si schianta sulla traversa. L'unica pecca dei primi 45' è il vantaggio striminzito.

Nella ripresa la musica non cambia. È ancora l'Inter ad entrare in campo brillante e aggressiva, trovando subito il meritato raddoppio: Lautaro viene steso da Pedro, Marchetti non interviene ma viene poi salvato dal VAR e fischia un calcio di rigore netto. Dal dischetto si presenta Calhanoglu e l'esito è scontato: rete del 2-0 (che arriva in colpevole ritardo). Pochi giri di orologio e la traversa salva i biancocelesti per la seconda volta della serata, stavolta sulla sassata di Lautaro, ma la disperazione della Lazio è lampante ed è racchiusa nella precoce fuga-lampo di Lotito (che poi torna in tribuna) e nella timida richiesta di un calcio di rigore fondata su tocchi di braccio immaginari. E se Sarri prova a svegliare la Lazio con la classe di Luis Alberto e la rapidità di Isaksen, Inzaghi guarda avanti e concede riposo a Barella e Bastoni buttando nella mischia Frattesi e De Vrij, poi è il turno di Arnautovic e Sanchez che danno fiato alla ThuLa e di Asllani che fa le prove generali di Firenze rimpiazzando Calhanoglu. Tutto in nome della gestione, fino alla ripartenza letale che porta al definitivo 3-0 di Frattesi che spalanca le porte ad una finale strameritata.

