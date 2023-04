Dopo il pareggio di Roma-Milan e la vittoria dell'Atalanta sul Torino, l'Inter risponde presente e ribalta 3-1 la Lazio portando a casa tre punti vitali per la corsa alla prossima Champions League e per il morale. Il vantaggio biancoceleste di Felipe Anderson viene cancellato dalla doppietta di Lautaro e dalla rete di Gosens, entrambi buttati nella mischia nella ripresa da un lucido Inzaghi che batte meritatamente il suo passato e aggancia Milan e Roma al quarto posto a 57 punti in classifica.

Nel primo tempo è la squadra di Inzaghi a fare la partita, mostrando un buon calcio e arrivando spesso dalle parti di Provedel con pericolosità, soprattutto con i tiri da fuori di Brozovic, Mkhitaryan e Barella. I nerazzurri riescono anche a trovare il gol con un guizzo dell'armeno, reso vano però dal fuorigioco millimetrico di Correa (autore dell'assist), e poco dopo vengono puniti dagli dei del calcio e dal grande ex Acerbi: suo il grave errore che spalanca le porte al vantaggio biancoceleste di Felipe Anderson.

Nella ripresa l'Inter colleziona altre azioni da gol senza riuscire a concretizzare e Inzaghi trova la scossa buttando nella mischia Dumfries, Calhanoglu, Lautaro e Gosens al posto di D'Ambrosio, Mkhitaryan, Correa e Bastoni. Barella non è fortunato e sfiora il palo un'altra volta, Provedel è reattivo sul mancino di Dimarco e Dumfries cestina un buon cross di Lukaku. Al 77' arriva però la combinazione vincente della LuLa, con Lautaro che sfrutta la palla in verticale di Lukaku e buca Provedel per l'1-1. L'Inter ci crede e aumenta i giri del motore spinto dalla carica di San Siro e alla fine completa la rimonta al minuto 83: Lukaku pennella sul secondo palo, Gosens vola in spaccata e regala il raddoppio al Biscione, lasciando poi il campo da eroe (al suo posto De Vrij) per un problema alla spalla accusato nell'azione del gol del 2-1. Allo scoccare del 90' c'è spazio anche per il tris di Lautaro, che si concede la doppietta appoggiando in rete il pallone del definitivo 3-1 convalidato da Guida dopo un check con il VAR.

La corsa Champions si deciderà probabilmente all'ultima giornata, ma l'Inter è viva. E ci crede.

