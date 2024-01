Tra pochi minuti l'Inter Primavera scenderà in campo per sfidare il Torino, ma dalle distinte arrivano anche preziose informazioni in ottica prima squadra. Viste le assenze di Calhanoglu e Barella, squalificati per la trasferta di domani contro la Fiorentina, saranno infatti aggregati alla squadra di Inzaghi anche Ebenezer Akinsanmiro e Aleksander Stankovic. Una mossa utile per tamponare le due assenze a centrocampo.

