Inter, ecco il budget per la punta. Correa e Zapata, c’è ancora distanza

La dirigenza può investire circa 30 milioni, Lazio e Atalanta chiedono di più. Gli agenti lavorano per ridurre le distanze

Trenta milioni di euro, milione in più milione in meno. Questo il budget che gli uomini mercato dell'Inter potranno impiegare per arrivare al nuovo attaccante, potenzialmente malleabile con dei bonus. Per questa ragione ad oggi non è semplice sbloccare le trattative parallele con Lazio e Atalanta rispettivamente per Joaquin Correa e Duvan Zapata. I due club infatti valutano i propri giocatori più di quanto i nerazzurri hanno stanziato per il nuovo innesto. In tal senso, gli agenti stanno lavorando da giorni per ridurre le distanze, forti anche della volontà dell'argentino e del colombiano di trasferirsi a Milano. L'ideale, in Viale della Liberazione, sarebbe investire quel budget comprensivo di bonus, ma non sarà impresa facile.