Juan Cuadrado rompe il silenzio. L'esterno dell'Inter, che sarà indisponibile per circa tre mesi, ha deciso di sottoporsi ad intervento chirurgico per risolvere definitivamente l'infiammazione al tendine d'Achille che lo tormenta ormai da inizio stagione.

"Combatto con un dolore al tendine e ho fatto tutto quello che un atleta può fare per riprendersi, e mi sono persino allenato e ho giocato con un dolore che per momenti diventa insopportabile e non mi permette di dare il 100% - scrive Panita su Instagram -. Ho declinato tutte le opzioni di trattamento evitando un intervento chirurgico, ma i medici mi dicono che potrebbe andare peggio se non prendo questa decisione. Sono sempre stato un calciatore che dà sempre il meglio dentro e fuori dal campo. Mi rattrista molto che questo periodo non mi abbia permesso di farlo (di dare il meglio di sé, ndr) per questo grande club che mi ha dato una grande opportunità".

