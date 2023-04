In Champions è un’altra Inter. Non ci stancheremo di dirlo: solo quattro giorni dopo la nuova delusione con il Monza e la quarta sconfitta in 5 partite di campionato, l’Inter replica la prestazione dell’andata a Lisbona, tranne un piccolo calo di intensità nel finale che però non incide sul passaggio del turno, regalandosi il passaggio in semifinale con un punteggio totale di 5-3 (3-3 a San Siro dopo il 2-0 dell'andata). Inter sempre in controllo, propositiva, coraggiosa, decisa, tutto il contrario insomma di quella squadra spenta e svogliata che stenta in serie A. Motivazioni? Testa? Difficile trovare una risposta, resta il fatto che tredici anni dopo il trionfo del 2010, i nerazzurri ritrovano una semifinale di Champions, dove se la vedranno con il Milan per un posto al sole nella finale di Istanbul.

Dopo un buon primo tempo che si è messo subito in discesa con il gran gol di Barella, l’Inter alla prima distrazione si fa raggiungere sull’1-1 da Aursnes. Ma la distanza dall’avversario è sempre tranquillizzante, e nonostante un avvio di ripresa leggermente favorevole ai portoghesi, l’Inter dilaga: Matinez riporta avanti i suoi dopo una bella giocata Mkhitaryan-Dimarco sulla sinistra, poi entra Correa e trova subito un gran gol a giro, lasciandosi alle spalle polemiche e difficoltà. Come se in Champions anche giocate e tentativi coraggiosi andassero a segno più facilmente. Peccato per il 3-2 nel finale di Antonio Silva, che però interviene solo a sporcare il tabellino vista la distanza ormai incolmabile raggiunta dai nerazzurri, e il 3-3 arrivato a tempo ormai scaduto, con l’Inter ormai con la testa alla semifinale, che porta la firma di Musa. Segno che appena cala di concentrazione, l’Inter diventa vulnerabile.

Certo qualche distrazione in difesa si potrebbe ancora limare ma questa sera davvero non è il caso di cercare il pelo nell’uovo: giocasse così in campionato l’Inter sarebbe sicuramente in una posizione più nobile. E allora riscattiamoci con questa bella favola europea, che continua e incrementa le quotazioni nerazzurre per la finale di Istanbul. Sarà semifinale con il Milan, come 20 anni fa, partita da 50 e 50 ma che l’Inter può fare sua, e lo ha già dimostrato quest’anno.