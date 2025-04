I destini dell'Inter si intrecciano inevitabilmente con quelli dell'Under 20 di Andrea Zanchetta, che quest'oggi andrà in Turchia per giocarsi le semifinali di Youth League nel match contro il Trabzonspor. Match per il quale il tecnico non avrà a disposizione, oltre allo squalificato Gabriele Re Cecconi, anche Mike Aidoo e Thomas Berenbruch, che sono rimasti a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di Coppa Italia di domani contro il Milan. Per la quale, come affermato dallo stesso Inzaghi in conferenza, sarà a disposizione anche un attaccante dell'Under 20.

Inzaghi, in conferenza stampa, ha anche avuto parole importanti per il centrocampista di Verderio: "Berenbruch è un giocatore che sta lavorando bene, ha esordito con Cocchi in Champions, sa che in questo momento, avendo difficoltà in mezzo, può già avere la sua chance".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!