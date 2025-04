La tournée del trofeo del Mondiale per Club fa tappa a Milano: arriva infatti nel capoluogo lombardo l'iniziativa: "1 trofeo, 20 Paesi, 32 città" che porta a Milano la coppa che verrà alzata il 13 luglio sotto il cielo del New Jersey. Il tutto in occasione di Inter-Cagliari, in programma sabato 12 aprile alle ore 18 al Meazza. Nel prepartita, il prezioso trofeo realizzato da Tiffany verrà esposto nel museo di San Siro e sarà a disposizione dei tifosi che hanno un biglietto per il match per una foto ricordo o anche solo per osservarlo da pochi passi, per i primi cento che effettueranno la registrazione (QUI IL LINK).

Ogni iscrizione permette di scattare una foto con il trofeo, da soli o insieme ad amici e familiari, senza che questi debbano iscriversi, a patto che tutti siano in possesso di un titolo di accesso valido per la partita.

