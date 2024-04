Seconda sconfitta consecutiva per il Porto di Conceição, battuto per 2-1 in casa dal Vitoria Guimaraes. Da segnalare il ritorno in campo di Taremi: l'attaccante iraniano, promesso sposo dell'Inter in estate, è stato mandato in campo al minuto 67' ma non è riuscito a cambiare le sorti del match, complice anche l'espulsione di Pepe pochi secondi dopo. Il pubblico di casa però lo ha accolto con sonori fischi.