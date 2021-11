Il Giorno – Interspac, nessuno stallo: lavoro sotto traccia, business plan entro fine anno

Il punto del quotidiano riguardo al progetto di azionariato popolare

Il progetto Interspac non è ancora sulla via del tramonto. Contrariamente a quanto dichiarato qualche giorno fa da Paolo Bonolis, l'idea di azionariato popolare sta seguendo il suo iter. Ne dà conferma Il Giorno, secondo cui "proprio per evitare di rientrare nella casistica delle “speculazioni”, come le ha definito lo stesso Zhang, da Interspac filtra oggi un proposito di voler tenere un basso profilo. Si va avanti, ma in silenzio". Entro la fine dell'anno dovrebbe essere pronto il business plan a cui si sta lavorando con Monitor Deloitte. Successivamente servirà concordare un incontro la società (impresa non semplice) e la definizione di alcuni nodi che potrebbero già essere risolti dal documento in preparazione o che andranno affrontati più avanti. Anche e soprattutto a livello normativo, visto che per l'Italia l'azionariato popolare ad alto livello è una novità.