Dopo la dolorosa scomparsa di Gigi Riva, il figlio Nicola rompe il silenzio ringraziando pubblicamente Nicolò Barella, ora all'Inter ma con un passato al Cagliari e nella scuola calcio che porta il nome dell'ex leggenda rossoblu. "Grazie Nicolò Barella sei stato vicino a noi da subito e hai dimostrato una sensibilità addirittura superiore a quella che tante persone, non vedendo e non sapendo, non hanno potuto capire! La famiglia Riva ti ringrazia e apprezza tanto!", recita il post pubblicato su Instagram.

