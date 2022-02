Il derby di Ferri: “Milan superiore, ma vincemmo noi. E Sacchi si lamentò”

Il ricordo dell'ex stopper nerazzurro, che indica il derby del 1988/89 come il suo preferito di sempre

Aria di derby in casa Inter e Riccardo Ferri, alla Gazzetta dello Sport, ricorda la sua stracittadina preferita. "Il mio derby del cuore è quello vinto nella stagione dei record nel 1988-89, contro un Milan che a fine stagione vinse poi la Coppa Campioni - spiega l'ex stopper nerazzurro -. Onestamente non eravamo del loro stesso livello: erano superiori a noi, ma fu proprio la nostra umiltà - unita alla grande tattica pensata da Trapattoni – a darci la chiave del successo. Ricordo che dopo il match Sacchi si lamentò del nostro gioco, ma cosa importa, ognuno usa le armi che ha a disposizione per puntare alla vittoria. E noi quella volta ci dimostrammo squadra vera, solida, consapevole dei propri limiti ma anche tanto convinta dei propri mezzi. Una mentalità che ci portò a vincere lo scudetto contro pronostico".