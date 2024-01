Si giocherà il prossimo 7 marzo a Batumi, in Georgia, la partita che vedrà tornare in campo le Inter Legends contro alcune leggende del calcio del Paese caucasico. Il match, organizzato da Sports Orient nell’ambito del progetto "Legend Series", si giocherà alla Acharabet Arena con l’intento di celebrare il calcio attraverso la partecipazione di diversi atleti che hanno fatto grande questo sport. La formazione dell’Inter vedrà in campo grandi rappresentanti della storia del club come Javier Zanetti, Luis Figo, Marco Materazzi ed Esteban Cambiasso.

Di fronte, ci saranno stelle della Georgia del calibro di Kakhaber Kaladze, Shota Arveladze, miglior marcatore della storia della nazionale della Georgia, Levan Kobiashvili, Giorgi Kinkladze e Temur Ketsbaia.

