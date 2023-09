La grande prestazione di Alessandro Bastoni nel rotondo 4-0 rifilato dall'Inter alla Fiorentina viene premiata da WhoScored.com. Il sito statistico inserisce il difensore nerazzurro nel Team of the Week dei 5 migliori campionati europei: per il classe '99 arriva il punteggio di 8.28 che gli fa guadagnare un posto nella difesa a tre completata dai colleghi Koundé e Zouma.

🇪🇺 Team of the Week in Europe's top 5 leagues pic.twitter.com/eLVd1vPJkO — WhoScored.com (@WhoScored) September 4, 2023

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!