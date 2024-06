Non c'è solo Carlo Marchetti, tra i nomi per la possibile presidenza in casa Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, ci sarebbe anche il nome di Gerardo Braggiotti, banchiere di fede nerazzurra, anche se l'obiettivo primario del fondo è ancora quello di convincere Beppe Marotta, che inizialmente ha rifiutato. Nel Cda ci saranno anche Katherine Ralph e Alejandro Cano, entrambi manager di Oaktree, con ampie deleghe.