Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'arrivo di Frattesi non esclude la possibilità di arrivare a Samardzic. Anche in questo caso, il Milan ha preso informazioni ma ha fatto capire di volersi chiamare fuori dalla corsa. L'Udinese valuta il ragazzo tra i 15 e i 20 milioni, potrebbe essere il sesto centrocampista di Inzaghi in rosa, visto che ad oggi sono andati via sia Gagliardini che Brozovic.

Sarebbe un altro derby di mercato concluso positivamente per i nerazzurri dopo quelli per Thuram e Frattesi.