Tra i giocatori che avranno oggi i riflettori addosso c'è anche Emil Audero, portiere che sostituirà il titolare Sommer. Come ricorda Tuttosport, l'Inter ha un diritto di riscatto a 6,5 milioni di euro dalla Sampdoria. L'estremo difensore non era la prima scelta in estate, ma passata l'occasione Trubin è diventato il prescelto per affidabilità ed esperienza in A. Finora ha giocato solo una gara da titolare, nel 3-3 in casa del Benfica, producendosi anche in un bell'intervento nella ripresa.

Se non riuscirà a convincere i nerazzurri a trattenerlo, proprio dalla Sampdoria potrebbe tornare Filip Stankovic, anche se il serbo avrebbe bisogno (si legge) di almeno un'altra annata da titolare in A prima di candidarsi al rientro nei ranghi. Restano aperte altre piste, come quella che porta a Bento dell'Atletico Paranaense ma anche per una questione di liste Uefa quel Turati oggi al Frosinone e gran tifoso dei nerazzurri.