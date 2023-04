E’ sempre la solita Inter, smaltita l’euforia europea, è tornata la stessa squadra nerazzurra, che gioca sempre al piccolo trotto, che non accelera, che non prova a dare la sua impronta alla partita, ma si limita a recitare il copione sperando di trovare il gol. Prevedibile, lenta, piatta, un’Inter sconcertante. Dopo un avvio forte dei nerazzurri è facile per il Monza prendere le misure, Palladino conosce l’avversario e col tempo spegne le velleità nerazzurre, arrivando a tratti anche a mantenere un discreto possesso palla. Solo due volte l’Inter scalda realmente i guanti a Di Gregorio: nel primo tempo con Correa e nella ripresa con Lukaku che coglie in controtempo il portiere. Per il resto davvero troppo poco per cercare di avere ragione di un Monza accorto e quadrato, che non si scopre e cerca il contropiede.

E proprio in uno di questi, su calcio d’angolo, ancora Caldirola di testa serve la doccia gelata, stavolta anche peggio dell’andata perché vale la sconfitta a San Siro. Nel finale Inter a trazione anteriore con Dzeko per Darmian, Inter con una sorta di 3-4-3 ma regna la confusione in campo e non si creano comunque altre palle gol.

Resta il mistero di perché un’Inter perfetta in Champions mostri poi il suo lato peggiore in campionato, non è servita a cambiare registro la vittoria in quel di Lisbona, e siamo alla quarta sconfitta nelle ultime 5: Inter che non vince dalla partita col Lecce. Undicesima sconfitta totale in campionato...