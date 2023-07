Il taccuino di Simone Inzaghi sarà pieno di appunti dopo Inter-Al Nassr 1-1, il primo test serio della pre-season nerazzurra dopo le due sgambate con Lugano e Pergolettese. Gli spunti sono arrivati soprattutto dal primo tempo, quando i sauditi hanno schierato tutti i loro big, ma qualche segnale prezioso si è visto anche nella ripresa.

I MIGLIORI -

FRATTESI - Ha il merito di spezzare il tabù in zona gol, con l'1-1 arrivato a coronamento di un ottimo inserimento a fari spenti, specialità della casa. Aiuta anche in difesa, correndo all'indietro per dare equilibrio alla squadra quando tende ad allungarsi. Unico centrocampista dell'11 titolare a restare in campo nella ripresa, prova ad affinare l'intesa con Sensi e Asllani.

DE VRIJ - Sicuro nel guidare una retroguardia che ha commesso giusto due sbavature nei primi 46 minuti, l'olandese, oltre a essere preciso nelle chiusure, è apparso anche aggressivo nel recupero palla in avanti. Una sua riconquista, al 27', dà il la a una grande occasione di Lautaro.

CALHANOGLU - Si trova di fronte Marcelo Brozovic, il suo predecessore al quale aveva già rubato il ruolo di play, che non gli risparmia entrate al limite. Scuote i suoi quando l'Inter va sotto nel punteggio, prima con un'imbucata poi con un'entrata dura su un avversario che è un segnale per i compagni.

CUADRADO - La qualità del piede rispetto a Dumfries si nota a vista d'occhio. Il colombiano, che si fa trovare sempre con i piedi sulla linea laterale per ricevere i cambi di gioco che piovono dalla sinistra, mette in area cross sempre interessanti.

LAUTARO - Sbaglia troppi gol, è vero, ma il lavoro che fa dentro e fuori dall'area è sintomo di una condizione fisica che c'è. Alaqidi gli dice no in più occasioni, altrettante volte ci mette molto del suo sciupando palloni solo da mettere in porta. Il pre-assist di tacco che libera Dumfries prima dell'1-1 di Frattesi è delizioso.

FILIP STANKOVIC - Menzione speciale per il figlio di Deki, soprattutto viste le note difficltà che stanno caratterizzando le ricerca sul mercato del club di due nuovi portieri. Molto coinvolto coi piedi, si fa trovare pronto tra i pali parando con ottimi riflessi il colpo di testa diretto in porta di Talisca.

RIMANDATI -

CORREA - Il tiro a giro tra le braccia di Alaqidi da posizione privilegiata, a fine primo tempo, è la fotografia della sua prestazione. Troppo soft, gli manca la cattiveria per poter essere un attaccante determinante. Siamo alle solite.

DUMFRIES - La cosa migliore la fa alla fine, pennellando il cross per l'1-1 di Frattesi. Probabilmente l'unica scelta giusta in 46', prima finisce spesso per litigare col pallone o fermato da Telles.

