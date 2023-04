Nel corso dell'intervista rilasciata a BeIN Sports, André Onana parla nel dettaglio anche del cammino dell'Inter in Champions League, oltre a fare un bilancio di questa sua prima annata in nerazzurro:

Avete superato un girone di Champions difficilissimo, con Barcellona e Bayern Monaco e avete battuto il Porto agli ottavi anche grazie ad un grande Onana nella partita di ritorno.

“No, non direi grande Onana ma grande difesa. Abbiamo mostrato di avere un grande carattere, che siamo andati là per fare la nostra partita e per qualificarci. Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire contro un’ottima squadra, specie in casa. Abbiamo fatto un ottimo lavoro come collettivo”.

I numeri però dicono che sei il miglior portiere della Champions League, questo possiamo dirlo?

“Magari a livello di statistiche sì, però per me sta tutto nella fiducia che ricevo da parte della squadra. Al Camp Nou come ad Oporto ho visto come la squadra fosse sempre concentrata e si applicasse. Sono io che do le istruzioni e li comando, sono loro che mi devono seguire. Non c’è bisogno di essere capitano per comandare la squadra, devo fare tutto per provare a guidare la squadra, animarli, farli lottare come guerrieri. La fiducia e il soffrire insieme ha creato un legame importante”.

Come valuti questa stagione sul piano personale?

“Onestamente, è stata un bonus. Non ho iniziato da titolare la stagione, sono contento dei traguardi raggiunti e delle decisioni prese. Sono soddisfatto del lavoro fatto, penso di dover continuare così sperando di raggiungere i nostri obiettivi a fine stagione”.

Ci sono grandi portieri in giro in questo momento, da Manuel Neuer a Edouard Mendy. Tu a quale livello ti collochi?

“Penso sia una cosa relativa. Io penso di sapere a quale livello sono, però ogni portiere è differente, ha qualità diverse. C’è quello che sa giocare bene coi piedi, chi si prende dei rischi, chi sa trasmettere sicurezza; la maggior parte dei portieri corrisponde a una squadra particolare. Jan Oblak è un portiere strepitoso, ma per me al Manchester City non sarebbe lo stesso portiere, perché è un tipo difensivo; poi ci sono quelli offensivi, che sono portieri proattivi. Io devo ancora crescere, so che il ruolo di portiere è quello che è cambiato di più negli ultimi anni; adesso, ormai è un giocatore di campo”.