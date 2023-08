L'Inter è ormai a un passo dall'arrivo di Benjamin Pavard. Come conferma anche Kaveh Solhekol di SkySport UK, l'accordo con il Bayern Monaco è davvero vicino. "Il Manchester United si era interessato a Pavard, ma aveva bisogno di vendere prima di poter acquistare un altro difensore. L'Inter pagherà circa 30 milioni di euro più bonus per avere Pavard. Il Bayern è già alla ricerca del suo sostituto".

