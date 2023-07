Il recupero di Manuel Neuer procede secondo i piani. Questo è l'aggiornamento fornito da Sky Sports Deutschland, che rivela come anche quest'oggi il numero uno del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca abbia fatto progressi significativi negli ultimi giorni nella riabilitazione dopo il grave infortunio dei mesi scorsi. Anche se non sufficienti a garantirgli la presenza alla prima di Bundesliga contro il Werder Brema. Per questo motivo, il tecnico Thomas Tuchel inserirà anche Yann Sommer nell'elenco dei convocati per l'Audi Summer Tour in programma in Giappone da lunedì fino al prossimo 3 agosto, dove i bavaresi affronteranno Kawasaki Frontale e Liverpool.

