Domani sera, al Ferraris di Genova, potrebbero giocare contemporaneamente tre Esposito in Samp-Spezia di Serie B. Da una parte, quella spezzina, ci saranno il fratello maggiore Salvatore e quello minore Pio, dall'altra il mediano Sebastiano che ha raccontato così le sue emozioni a poche ore da questa strana sfida: "Il derby ligure? E' una cosa nata per caso, per coincidenza, siamo sempre stati lontani l'uno dall'altro mentre ora ci vediamo molto più spesso - le parole di Seba a Sky Sport -. Questa partita è sentita per l'importanza, ma anche perché è una cosa di famiglia. Pio fa più paura di Salvatore, è fastidioso in area di rigore. Salvo lo temo sui calci piazzati, anche se io sono più forte di lui in questo fondamentale, poco ma sicuro (ride, ndr). Lui è meglio nelle punizioni da vicino, ma io ho un tiro più forte e ho bisogno di più spazio. Salvatore ha grande personalità, è bravissimo a far girare la squadra. Pio è bravo nel colpo di testa, negli ultimi 20 metri, ha avuto una crescita esponenziale. Io penso di avere un po' di tutti e due, l'estro e la tecnica".

