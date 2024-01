Il VAR della discussa sfida di ieri tra Inter e Verona era Luigi Nasca, reo di non aver visto il fallo su Arnautovic nell'1-1 ospite e il contatto Bastoni-Duda prima del decisivo gol di Frattesi.

Tra le pagine della sua edizione odierna ci pensa Repubblica a rinfrescare la memoria, ricordando un altro episodio che lo vide protagonista al centro delle polemiche nel campionato in corso. Nasca è infatti "lo stesso che da Avar (l’aiuto del Var Fourneau) non segnalò all’arbitro il fallo da rigore subito dal Bologna contro la Juve alla 2a giornata («Per me no»). L’intervento di Iling su Ndoye sulla linea di porta fu inspiegabilmente ignorato davanti allo schermo". In quella circostanza la Juventus pareggiò, ma il giocatore bianconero doveva essere espulso con rigore a favore della squadra di Thiago Motta.

