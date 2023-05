Achraf Hakimi e Ivan Perisic fanno doppietta. Non in campo, ma in tribuna, seguendo l'Inter, loro ex squadra, anche nella finalissima di Champions League del 10 giugno, a Istanbul, dopo aver visto dal vivo l'euroderby di ritorno a San Siro. Con loro, allo stadio Ataturk, anche due tripletisti come Marco Materazzi e Wesley Sneijder, che martedì si sono goduti l'1-0 sul Milan direttamente dalla Curva Nord. Lo riporta La Repubblica.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE