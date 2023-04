Arrivano novità per quel che riguarda Digitalbits, sponsor di maglia dell'Inter che non avrà futuro nel prossimo anno, visto che non è riuscito a onorare gli impegni nemmeno per quello in corso. Secondo quanto riportato da MilanoFinanza, sono cambiati sia il socio di riferimento il Ceo. Entrambe le figure rispondo al nome di Daniele Mensi, managing director di Fondazione DigitalBits. "In discontinuità con la gestione precedente, si cercherà di ricomporre le situazioni di contenzioso in essere", riporta il quotidiano. Nelle prossime settimane si dovrebbero cercare soluzioni concilianti con l'Inter.

Il marchio è legato ad accordi anche con la Roma, altra realtà con cui bisognerà venire a patti. Nel frattempo i giallorossi diventeranno il primo club "a utilizzare il wallet cripto per il merchandising".