Nell’ambito del contrasto alla discriminazione razziale nello sport, dalla Digos di Torino arriva un provvedimento destinato a fare storia, se non altro per quanto riguarda i numeri. E' quanto viene sottolineato sull'edizione online de La Stampa, in un pezzo in cui si precisa che il numero dei daspati della curva juventina che hanno lanciato ululati razzisti verso Romelu Lukaku, durante la gara di Coppa Italia contro l'Inter dello scorso 4 aprile, potrebbe salire da 171 a 250. "Professionisti del disordine? Esponenti dei gruppi ultrà? Non proprio. Se alcuni sono nuove leve del tifo organizzato, i più sono gente comune. E solo uno di questi era già stato daspato. Hanno tra i trenta e i quarant’anni. Professionisti, negozianti, neo-avvocati, padri di famiglia. Soprattutto uomini - le donne individuate sono solo cinque - convinti, chissà, che allo stadio ci sia il via libera alla violenza e al più becero razzismo", si legge.

Ma non finisce qui: le indagini continuano anche per altri episodi, queste volta andati in scena nel settore ospiti, da dove è partito il coro 'Liverpool, Liverpool', in riferimento alla strage dell’Heysel.

