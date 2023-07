Milano ha una sola strada da percorrere per salvare San Siro: convincere in tutti i modi Inter o Milan a rimanerci a giocare. Questo si legge su La Repubblica-Milano: "Con una sola tra Inter e Milan si potrebbero fare i lavori indispensabili a rendere lo stadio ancora più confortevole, adeguarne la staticità – non bisogna dimenticarsi che da tempo il terzo anello è minimamente agibile per questo motivo, testimoniato da studi di docenti rispettabili - predisporre soprattutto spazi commerciali tipo negozi e ristoranti, aumentare i salottini nei quali aziende investono soldi, tanti, per portare spettatori. È quello che chiedono, meglio vogliono i padroni di Inter e Milan. Che non sono più - e anche questo sembra assurdo ma si continua a non capirlo – signori milanesi romanticamente innamorati della squadra e della voglia di dominare in Italia e in Europa come Massimo Moratti e Silvio Berlusconi ma stranieri a capo di fondi o di imperi nei quali il calcio è uno dei tasselli e che hanno come obiettivo non solo i successi sportivi ma anche – qualcuno dice soprattutto – i ricavi. Giusto o sbagliato non conta, è così e punto. E questi signori, queste società vogliono poter aumentare i loro ricavi grazie a un impianto nuovo. Gli si può dire no, certo. Ma se dovessero – come sembra ora come ora – andare via da Milano a perderci sarebbe solo la Milano medesima", si legge.

