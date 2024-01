L'ECA, l'associazione dei club europei, sta lavorando alacremente per creare una joint venture con la FIFA, in prospettiva Mondiale per Club 2025. Questa è l'indiscrezione rivelata dal magazine tedesco Kicker: interpellate direttamente a proposito, le due associazioni rispondono in modo simile, facendo riferimento a un memorandum of understanding, cioè un accordo di cooperazione, rinnovato nel marzo 2023. Secondo l'ECA, questo foglio "prevede l'istituzione di una serie di gruppi di lavoro per una più stretta cooperazione tra la FIFA e l'ECA. Uno di questi gruppi di lavoro è un gruppo di lavoro sugli affari commerciali FIFA/ECA per esaminare le opportunità di crescita, compreso un possibile accordo congiunto per la prossima Coppa del Mondo per club FIFA in programma nel 2025 e le future edizioni, per la gestione dei diritti commerciali". Gruppo di lavoro del quale, però, non c'è traccia nell'elenco stilato dalla ECA dopo la riunione di Copenaghen dello scorso dicembre.

Sempre in base alle ricerche di Kicker, i componenti del think tank sul fronte ECA sono stati individuati in Oliver Mintzlaff (RB Lipsia), Ferran Soriano (Manchester City), Miguel Angel Gil Marin (Atletico Madrid), Michael Verschueren, ex dirigente dell'Anderlecht oggi membro indipendente, e nel CEO dell'Inter Alessandro Antonello. Quattro dei cinque rappresentanti rappresentano la massima classe europea. Il che sembra logico se si considera l’ambito di responsabilità, ovvero la progettazione economica del Mondiale per club.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!