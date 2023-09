Stop. La Serie A si ferma per la prima sosta nazionali della stagione. In tutto, in casa Inter, sono 17 i convocati. Attenzione particolare alle qualificazioni per Euro 24 e per i Mondiali 26. L'elenco completo:

ITALIA - Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Davide Frattesi

Macedonia del Nord - Italia, 09-09-2023 - Qualificazioni Euro 2024 | Skopje Italia-Ucraina, 12-09-2023 - Qualificazioni Euro 2024 | Milano

ALBANIA - Kristjan Asllani

Repubblica Ceca - Albania, 07-09-2023 - Qualificazioni Euro 2024 | Praga Albania-Polonia, 10-09-2023 - Qualificazioni Euro 2024 | Tirana

ARGENTINA - Lautaro Martinez

Argentina-Ecuador, 07-09-2023 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Buenos Aires Bolivia-Argentina, 12-09-2023 - Qualificazioni Mondiali 2026 | La Paz

AUSTRIA - Marko Arnautovic

Austria-Moldavia, 07-09-2023 - Amichevole | Linz Svezia-Austria, 12-09-2023 - Qualificazioni Euro 2024 | Stoccolma

CILE - Alexis Sanchez

Uruguay-Cile, 08-09-2023 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Montevideo Cile-Colombia, 12-09-2023 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Santiago del Cile

COLOMBIA - Juan Cuadrado

Colombia-Venezuela, 07-09-2023 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Barranquilla Cile-Colombia, 12-09-2023, Qualificazioni Mondiali 2026 | Santiago del Cile

FRANCIA - Benjamin Pavard, Marcus Thuram

Francia-Irlanda, 07-09-2023 - Qualificazioni Euro 2024 | Parigi Germania-Francia, 12-09-2023, Amichevole | Dortmund

OLANDA - Stefan De Vrij, Denzel Dumfries

Olanda-Grecia, 07-09-2023 - Qualificazioni Euro 2024 | Eindhoven Irlanda-Olanda, 10-09-2023 - Qualificazioni Euro 2024 | Dublino

SVIZZERA - Yann Sommer

Kosovo-Svizzera, 09-09-2023 - Qualificazioni Euro 2024 | Pristina Svizzera-Andorra, 12-09-2023 - Qualificazioni Euro 2024 | Sion

TURCHIA - Hakan Çalhanoğlu

Turchia-Armenia, 08-09-2023, Qualificazioni Euro 2024 | Eskisehir Giappone-Turchia, 12-09-2023, Amichevole | Genk

FRANCIA U21 - Lucien Agoumé

Francia-Danimarca, 07-09-2023, Amichevole | Nancy Slovenia-Francia, 11-09-2023, Qualificazioni Europei Under 21 | Capodistria