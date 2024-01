Se Tajon Buchanan è sbarcato a Milano in anticipo sulla tabella di marcia è anche grazie al via libera di Steven Zhang, in questo periodo in Cina ma sempre vicino all'Inter. Quando Marotta e Ausilio gli hanno spiegato la necessità e l'importanza di fare subito l'investimento da 7 milioni di euro, il presidente nerazzurro ha dato l'ok, scrivendo poi ai dirigenti per complimentarsi dell'operazione. Lo riporta oggi La Gazzetta dello Sport.

Intanto per Zhang si avvicina il 'giorno del giudizio': entro il 20 maggio la Grand Tower Sarl - la holding lussemburghese che controlla l’Inter - dovrà restituire a Oaktree il prestito di oltre 350 milioni (275 più gli interessi), per evitare che il club finisca nelle mani del fondo americano. "Un’eventualità che Steven intende evitare a tutti i costi, come traspare dalle telefonate quotidiane in viale della Liberazione: il presidente ragiona a media scadenza e vuole tenersi il club", si legge sul quotidiano.

Ecco perché negli ultimi mesi non è stata avviata nessuna due diligence sull'Inter, mentre in Cina si lavora per il rifinanziamento insieme a Goldman Sachs e Raine Group, i due advisor scelti: da qualche settimana vanno in scena dialoghi con almeno un paio di credit fund americani interessati, ma il nodo è legato sempre ai tassi d’interesse (ora a poco più del 16%) che la nuova operazione dovrà prevedere. Il tempo stringe e in uno scenario del genere non si possono escludere colpi di scena, ma l'obiettivo di Steven è rifinanziare.

