"La storia porta il nome di Steven Zhang, che ora diventa il quarto presidente dell’Inter a gustarsi l’attesa di una finale di Coppa Campioni o Champions League che dir si viglia". La Gazzetta dello Sport sottolinea il traguardo raggiunto dalla proprietà cinese nonostante le tante difficoltà degli ultimi anni. "Quel che pareva irraggiungibile, da ieri sera è un obiettivo. E allora ben venga pure aprire il portafoglio. Zhang ora pagherà alla squadra il premio da due milioni di euro promesso in caso di qualificazione - si legge -. Mai bonifico fu fatto con tanta leggerezza. La leggerezza di Steven, ieri sera esultante con i giocatori fin dentro lo spogliatoio. Ha ringraziato i calciatori uno a uno, ha abbracciato la squadra, una creatura nella quale aveva creduto fin dal mese di agosto e lungo tutta la stagione, al punto di decidere in prima persona di rinunciare a un incasso certo con Skriniar anche a costo di perderlo a zero".

"È finita con uno Zhang che raccontano commosso, dopo il fischio finale. Non c’è partita che senta più del derby. E che sia stata una vittoria sui rivali cittadini a consegnagli il traguardo più alto della sua gestione, non può che esaltarlo", racconta la rosea. "L’Inter darà filo da torcere a chiunque anche in finale: tutto può accadere, ci crediamo", ha detto Zhang dopo il match.

