"Prima o poi succederà davvero. E allora, finalmente, potranno annunciarlo: Zhang ha venduto l’Inter. Non useranno parole molto diverse rispetto a quelle che hanno pronunciato tante volte negli ultimi mesi, negli ultimi anni: il club nerazzurro sta per cambiare proprietario, questione di settimane, anzi di giorni. Stiamo ancora aspettando". All'improvviso la Gazzetta dello Sport va giù con la scure contro chi, da tempo immemore, annuncia l'imminente cessione del club da parte della proprietà cinese. Previsione sempre smentita dai fatti.

La rosea sottolinea come la situazione economica del club richieda attenzione e sacrifici, ma non vale solo per l'Inter. Le cessioni delle ultime sessioni di mercato sono lì a dimostrare il momento. E poi c'è il prestito di Oaktree, la cui scadenza si avvicina.

Intanto, però, Zhang è vicino al suo sesto trofeo da quando è presidente. E c'è uno scudetto da conquistare. "A un certo punto, Zhang venderà l’Inter. E allora qualcuno racconterà: io lo avevo detto per primo. Certo, con qualche anno di anticipo", scrive con sarcasmo la rosea.

