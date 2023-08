L'Inter, dopo aver definito l'arrivo di Sommer nelle vesti del successore di Onana, studia il vice dello svizzero. Sul tavolo le opzioni sembrano essere due: Emil Audero e Filip Stankovic. L'arrivo in sede di Tullio Tinti, agente dell'estremo difensore della Sampdoria, è un indizio più che significativo. Secondo Gazzetta.it l'Inter pensa a un diritto di riscatto per Audero, mentre la Samp, che vorrebbe cederlo a titolo definitivo per monetizzare (e tratta con la Lazio, anche lei interessata ad Emil), è più propensa verso l'obbligo.

Secondo il sito della rosea la valutazione complessiva si potrebbe abbassare con l'aggiunta di una contropartita. Stankovic? L'Inter vuole cederlo in prestito per consentirgli minutaggio e, di conseguenza, crescita nei fondamentali.

Il brasiliano dell'Athletico Paranaense Bento, classe 1999, è graditissimo ma estremamente caro. Il giocatore ha dato il gradimento ai nerazzurri e il club lo apprezza anche per l'estrema sicurezza nel gioco con i piedi. Operazione complicata da definire quest'estate, più semplice tra dodici mesi. Comunque il Biscione è in pole sia con il giocatore sia con il club che ne detiene il cartellino.