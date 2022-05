Per quanto riguarda il ruolo scoperto del vice-Brozovic, tutti gli indizi portano a Kristjan Asllani, talento classe 2002 dell’Empoli. Lo conferma ancora oggi la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'Inter stia studiando il piano giusto per chiudere l'affare e anticipare la concorrenza.

"L’Inter non è nella condizione di poter spendere molto ora, ma ha argomenti interessanti su cui far leva per convincere la dirigenza toscana - si legge -. E l’Inter ha in casa soluzioni importanti per aggirare l’ostacolo cash: Satriano farebbe decollare velocemente l’affare ma oggi potrebbe restare a disposizione di Inzaghi, dopo aver dimostrato al Brest di essere pronto per grandi palcoscenici. Così l’Inter potrebbe inserire nell’affare Asllani il cartellino di Sebastiano Esposito, che non verrà riscattato dal Basilea alle cifre pattuite (8 milioni) e tornerà alla base per un milione di euro. Una scommessa per una scommessa, insomma. Un 2002 per un 2002, con Esposito che potrebbe esplodere definitivamente in Toscana e Asllani pronto a incantare San Siro".