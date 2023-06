Da oggi ogni giorno può essere quello del vertice per fare un consuntivo della stagione appena archiviata e programmare la prossima. Inzaghi salirà in sede per incontrare Marotta, Ausilio e tutti gli altri: già oggi? Tanti i temi da affrontare, ma un posto di rilievo ce l'avrà certamente il mercato, a partire dai rinnovi e dalle situazioni in bilico.

"L’Inter si radunerà al Suning Traning Centre il 10 luglio per i test fisici e da lì comincerà la preparazione. L’obiettivo – più o meno dichiarato – dovrà essere puntare allo scudetto: per il club è da sempre la stella polare da seguire, ora lo diventerà anche per Inzaghi visto che gli manca solo quello per la definitiva consacrazione tra i tecnici top del nostro campionato", si legge sulla Gazzetta dello Sport. Amichevoli contro formazioni dilettanti tra le mura amiche durante la settimana e sfide internazionali durante i weekend. Tournée in Giappone dal 24 luglio al primo agosto, dove giocherà due amichevoli: il 27 luglio l’Inter affronterà l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka, il primo agosto, a Tokyo, il Psg al National Stadium. "Alla tournée, Inzaghi spera di arrivare con l’ossatura della squadra già ben definita e su questo società e staff tecnico concordano: partire da subito con la rosa più o meno definitiva aiuta a lavorare meglio e a creare subito l’alchimia giusta. Il riscatto di Acerbi e il prestito bis di Lukaku sembrano le priorità di Inzaghi: l’Inter è già al lavoro per accontentarlo", si legge.

