Si respira ottimismo per Yann Sommer. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il Bayern Monaco dovrebbe chiudere a breve per David Raya del Brentford, liberando così lo svizzero in direzione Inter. Più complicato il discorso di Anatoliy Trubin, con il Piano B Emil Audero in risalita: il portiere della Samp sarebbe il profilo low cost scelto dalla dirigenza per il ruolo di vice-Sommer, qualora non si riesca ad affondare per l'ucraino dello Shakhtar Donetsk.

"La carta in mano all'Inter è che però il suo stipendio è fuori scala per una Serie B e quindi i blucerchiati hanno tutto l'interesse di alleggerirsi dell'ingaggio - spiega la rosea -. Il contratto fino al 2026, di fatto, non è un fattore. Anzi, potrebbe aprire uno spiraglio per un prestito che chiaramente sarebbe conveniente per l'acquirente: la Sampdoria potrebbe spingere per un obbligo di riscatto, l'Inter potrebbe dirottare su un diritto di riscatto". La situazione va monitorata.