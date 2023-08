"Lazar Samardzic non è ancora un giocatore dell’Inter e non lo diventerà in giornata". Ancora una doccia che gela i nerazzurri quella appena svelata dalla Gazzetta dello Sport che rende noto il rallentamento della trattativa tra la dirigenza di Viale della Liberazione e il centrocampista dell'Udinese. Lungo vertice quotidiano conclusosi da poco, meeting arrivato dopo che il giocatore ha già svolto e superato le visite mediche, che ha portato ad uno scombussolamento degli scenari: in sede Inter oggi si è presentato il padre del giocatore, senza Rafaela Pimenta, procuratrice con la quale Marotta e Ausilio avevano trovato l'accordo "fino all’ultimo dettaglio" ma che il giocatore avrebbe ufficialmente lasciato per affidare la procura proprio al padre. "La conseguenza di un cambio di scena di questo tipo è stata ovviamente un tentativo dell’entourage di Samardzic di modificare alcuni dettagli contrattuali del precedente accordo - spiega la Rosea -. L’Inter si è opposta nettamente a questa richiesta: la firma arriverà solo se saranno rispettati i precedenti patti".

La palla passa adesso al giocatore che avrà 48 ore per discutere con l’agente e prendere una decisione: "fino ad oggi la sua voglia di vestirsi di nerazzurro è sembrata evidente, al netto di tutto ciò che succedeva attorno a lui".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!